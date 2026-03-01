Scoperte a Chivasso ossa umane conservate in cantina | erano di un medico legale accertamenti dei carabinieri

A Chivasso, giovedì 26 febbraio, un residente di via Vittorio Veneto ha segnalato ai carabinieri di aver trovato delle ossa umane nella propria cantina. Le ossa sono state successivamente identificate come appartenenti a un medico legale. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso per stabilire l'origine e l'eventuale collegamento con altri reperti.

Strana scoperta a Chivasso, giovedì 26 febbraio. Un residente di via Vittorio Veneto ha segnalato ai carabinieri di aver trovato delle ossa umane all’interno della propria cantina. Si tratterebbe, come riportato dal sito locale PrimaChivasso, di un’intera colonna vertebrale e di alcune ossa di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Scoperte reti proteiche: nuova speranza contro SLA e tumoriScoperte rivoluzionarie: strutture cellulari inedite aprono nuove strade contro cancro e SLA Un team di ricercatori dello Scripps Research Institute... Le nuove scoperte musicali della settimana – #49Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 49 (Febbraio 2026).