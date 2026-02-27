Scoperte reti proteiche | nuova speranza contro SLA e tumori

Recenti scoperte nel campo delle reti proteiche hanno portato alla luce strutture cellulari finora sconosciute, offrendo possibili nuove vie di intervento contro malattie come il cancro e la SLA. Questi progressi aprono scenari interessanti per lo sviluppo di terapie mirate e miglioramenti nelle diagnosi. La ricerca continua a spingere oltre i limiti delle conoscenze biologiche, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci.

Scoperte rivoluzionarie: strutture cellulari inedite aprono nuove strade contro cancro e SLA. Un team di ricercatori dello Scripps Research Institute di La Jolla, California, ha fatto una scoperta rivoluzionaria: i condensati biomolecolari, fino a oggi considerati semplici goccioline liquide prive di struttura interna, possiedono invece reti di filamenti proteici che ne determinano la funzione. Questa scoperta, pubblicata su Nature Structural and Molecular Biology, potrebbe aprire nuove strade per il trattamento di malattie come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e vari tumori. I condensati biomolecolari sono aggregati privi di membrana che le cellule utilizzano per organizzare funzioni critiche, dalla trascrizione genica alla degradazione delle proteine danneggiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tumori al seno, scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei geni Jolie: riducono sopravvivenza(Adnkronos) – Non tutte le mutazioni dei geni Brca1 e Brca2 – noti al grande pubblico come 'geni Jolie' – hanno lo stesso impatto sul tumore al seno.

Sla, un libro da 7mila euro: storia di coraggio e ricerca, speranzaUna Battaglia Sla di Pagine e Solidarietà: Il Libro che Dona Speranza e Sostegno Un libro racconta la storia di Francesco Menotti, un uomo di...