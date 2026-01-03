Incidente sull’A2 | scontro tra auto e camion allo svincolo di Contursi Terme
Oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente tra un’auto e un camion allo svincolo di Contursi Terme. L’evento ha causato disagi alla circolazione e richiesto l’intervento delle autorità. Non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti, ma si consiglia di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti sulla situazione.
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, dove un'automobile e un camion si sono scontrati all'altezza dello svincolo di Contursi Terme.La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, a favorire l'incidente potrebbero essere state le condizioni dell'asfalto, reso.
