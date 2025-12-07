Carambola sulla Statale auto si ribalta | 4 feriti e traffico paralizzato

Un sabato di traffico intenso sulla Statale 42 si è trasformato in un vero incubo a causa di una carambola che ha paralizzato per ore la viabilità della zona, generando lunghe code anche sulle strade secondarie. La buona notizia è che nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.L’incidente è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

