Incendio spaventoso in Italia strade invase dal fumo | tutti in fuga traffico paralizzato

Martedì 23 dicembre 2025, un incendio si è sviluppato nel magazzino del supermercato Pam in via XX Settembre a Torino. L'evento ha causato un'intensa nube di fumo, portando all'evacuazione dell'area e al blocco del traffico nelle strade circostanti. L'intervento delle squadre di emergenza è in corso per contenere le fiamme e valutare eventuali rischi.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 23 dicembre 2025 nel magazzino del supermercato Pam situato all'incrocio tra via XX Settembre e via Monte di Pietà, nel centro di Torino. Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo, visibile anche a distanza, che ha reso difficoltoso il passaggio di cittadini e visitatori nella zona. L'episodio ha causato momenti di forte preoccupazione, soprattutto per la posizione del supermercato, inserito in un'area molto frequentata. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. Sul posto è stato disposto un massiccio intervento di soccorso.

