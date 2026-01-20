La recente vittoria della Recanatese a Termoli rappresenta un risultato significativo nel percorso della squadra. Un successo che dimostra l'importanza di ogni singolo confronto e contribuisce alla crescita del club. Questi momenti sono cruciali per consolidare la posizione in classifica e rafforzare l’identità di una squadra determinata a raggiungere i propri obiettivi.

Affermare che la vittoria della Recanatese a Termoli sia importante equivarrebbe quasi a sminuirne il significato. Il successo è stato di platino e per mille motivi, il più importante dei quali è relativo alle "urgenze" di classifica che hanno l’assoluta priorità. I giallorossi restano agganciati al gruppone che lotta per evitare i playout e nel frattempo tengono a distanza la Sammaurese che, con 8 punti nelle ultime 4 gare, sta dando segnali di riscossa. Altro aspetto da rimarcare riguarda il fatto che questo exploit è maturato all’ultimo assalto ed è la spia di un collettivo che, quantomeno, ha fortemente voluto e cercato questa affermazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cocino ha firmato la rete che vale 3 punti. "Recanatese, a Termoli vinto un scontro diretto. Questi sono i successi che fanno la differenza»

