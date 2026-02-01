Il colpo Recanatese preso Eleuteri Scontro diretto col San Marino

La Recanatese ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Eleuteri, portando a termine il suo tesseramento a pochi giorni dallo scontro diretto contro il San Marino. La società ha deciso di intervenire sul mercato per rafforzare la squadra in vista di una partita decisiva per la classifica. Eleuteri arriva con l’obiettivo di dare più peso all’attacco e aiutare i compagni a conquistare i tre punti in casa. La scelta è arrivata dopo un’attenta trattativa, e ora l’attenzione si concentra sul match di domenica, che può cambiare le

Sul filo di lana la Recanatese rompe gli indugi e perfeziona il tesseramento, sospiratissimo, di Alessandro Eleuteri. Un curriculum di assoluto rilievo, quello del 27enne esterno destro ascolano che ha sempre militato in C totalizzando quasi 200 presenze e maturato le ultime esperienze a Renate, Fermo, Pesaro e Carpi. Un giocatore fortemente voluto dallo staff anche per la capacità di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e visto che ormai si sta allenando da un mese con il resto della truppa è disponibile e convocato per la trasferta di oggi a Cattolica contro il San Marino. Diciamo che poi si adatta alle convinzioni di Pagliari su quello che deve essere il modulo ideale per la squadra con tre pedine in difesa, piena fiducia ai due giovani esterni di centrocampo e due uomini a supporto della punta centrale.

