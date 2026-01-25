Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1 nei pressi di Frosinone | 80 identificati sequestrate mazze e coltelli

Da ilfattoquotidiano.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri, sull'autostrada A1 vicino a Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio. Sono stati identificati 80 persone e sequestrate mazze e coltelli. Eventi di questo tipo evidenziano ancora una volta come le tensioni tra gruppi di tifosi possano degenerare anche in contesti pubblici, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

È successo di nuovo, ancora una volta le autostrade italiane sono diventate il teatro per gli scontri tra tifosi di calcio. Oggi, così come accaduto pochi giorni fa, è l’A1 lo scenario della violenza: all’alba, infatti, un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Da una prima ricostruzione, gli ultras sono scesi da auto e minivan e si sono scontrati lungo la carreggiata tra Ceprano e Frosinone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scontri tra tifosi del napoli e della lazio sull8217autostrada a1 nei pressi di frosinone 80 identificati sequestrate mazze e coltelli

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1 nei pressi di Frosinone: 80 identificati, sequestrate mazze e coltelli

Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio sull'A1 vicino Frosinone, 80 fermati e coltelli e mazze sequestrateNella giornata di oggi, sull'autostrada A1 vicino Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma, guerriglia in autostrada.

scontri tra tifosi delScontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

scontri tra tifosi delScontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.