Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1 nei pressi di Frosinone | 80 identificati sequestrate mazze e coltelli

Nella tarda serata di ieri, sull'autostrada A1 vicino a Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio. Sono stati identificati 80 persone e sequestrate mazze e coltelli. Eventi di questo tipo evidenziano ancora una volta come le tensioni tra gruppi di tifosi possano degenerare anche in contesti pubblici, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

È successo di nuovo, ancora una volta le autostrade italiane sono diventate il teatro per gli scontri tra tifosi di calcio. Oggi, così come accaduto pochi giorni fa, è l’A1 lo scenario della violenza: all’alba, infatti, un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Da una prima ricostruzione, gli ultras sono scesi da auto e minivan e si sono scontrati lungo la carreggiata tra Ceprano e Frosinone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio sull'A1 vicino Frosinone, 80 fermati e coltelli e mazze sequestrateNella giornata di oggi, sull'autostrada A1 vicino Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

