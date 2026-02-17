Spoleto tragedia in stazione | uomo investito mentre risaliva sul treno Dinamiche al vaglio della Polizia Ferroviaria

A Spoleto, un uomo di 43 anni, Konrad Buczkowski Przemyslaw, è stato investito mentre cercava di risalire sul treno alla stazione. La Polizia Ferroviaria sta ancora indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato intorno alle 10 di questa mattina. Secondo le prime testimonianze, l’uomo ha tentato di salire a bordo del convoglio nonostante le porte fossero già chiuse, e proprio in quel momento è stato travolto. La vittima, originaria della Polonia e residente a Jesi, è morta sul colpo. La scena ha attirato numerosi passanti e ha causato alcuni

Spoleto, tragedia in stazione: un uomo travolto mentre cercava di risalire a bordo. Una tragica fine è toccata a Konrad Buczkowski Przemyslaw, 43 anni, originario della Polonia e residente a Jesi. L’uomo è deceduto ieri, 17 febbraio 2026, alla stazione di Spoleto, in Umbria, dopo essere stato investito da un treno mentre tentava di risalire a bordo. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:40, è al vaglio della Polizia Ferroviaria che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Un viaggio interrotto: la dinamica dell’incidente. Konrad era a bordo di un treno diretto a Roma, con l’obiettivo di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino per un volo di ritorno in Polonia.🔗 Leggi su Ameve.eu Spoleto, tragedia in stazione: 43enne investito mentre risaliva sul treno. Indagini in corso. Konrad Buczkowski Przemyslaw, 43 anni di Jesi, è stato investito questa mattina alla stazione di Spoleto mentre cercava di risalire sul treno. Tragedia alla stazione di Spoleto: uomo di 40 anni investito da un treno Un uomo di 40 anni, di nazionalità polacca, è stato investito da un treno questa mattina alle prime luci dell’alba alla stazione di Spoleto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spoleto, tragedia alla stazione: muore travolto dal treno mentre prova a salire; Tragedia alla stazione di Spoleto: quarantenne investito e ucciso dal treno; Tragedia alla stazione di Spoleto: cerca di risalire sul treno ma cade sui binari e muore; Vede il treno ripartire, scivola mentre tenta di riprenderlo e viene travolto: muore a 43 anni. Spoleto, muore travolto da un treno: indagini in corsoTragedia questa mattina all'alba alla stazione ferroviaria di Spoleto. Qui nell'area del binario 1 un uomo è stato trovato senza vita. Dalle prime informazioni l'uomo, sembrerebbe di nazionalità stran ... corrieredellumbria.it Tenta di salire sul treno in corsa, ma scivola e finisce sulle rotaie. Morto un 43enneLa tragedia alla stazione di Spoleto. L’uomo stava tentando di salire su un convoglio da cui era appena sceso. Si tratta di un cittadino polacco: era diretto a Roma ... lanazione.it La criminologa ringrazia la Polizia Ferroviaria di Roma Termini per aver rintracciato il ladro e recuperato il dispositivo rubato - facebook.com facebook