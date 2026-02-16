Spoleto tragedia in stazione | 43enne investito mentre risaliva sul treno Indagini in corso

Konrad Buczkowski Przemyslaw, 43 anni di Jesi, è stato investito questa mattina alla stazione di Spoleto mentre cercava di risalire sul treno. La sua azione ha provocato l’investimento e la tragica conseguenza della sua morte. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire cosa sia successo.

Tragedia alla stazione di Spoleto: un uomo travolto mentre cercava di risalire a bordo del treno. Un uomo di 43 anni, Konrad Buczkowski Przemyslaw, residente a Jesi, in provincia di Ancona, è deceduto questa mattina alla stazione ferroviaria di Spoleto, in Umbria, dopo essere stato investito da un treno. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, per cause ancora da accertare, tentava di rientrare a bordo di un convoglio in partenza, perdendo l'equilibrio e cadendo sui binari. Dinamica dell'incidente e intervento dei soccorsi. Erano le prime luci dell'alba quando la stazione di Spoleto si è trasformata in un luogo di emergenza.