Scioperi marzo 2026 le date degli stop di treni mezzi pubblici e aerei | il calendario del mese

A marzo 2026 sono programmati diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Sono previsti stop di treni e aerei su scala nazionale, con anche proteste che coinvolgono i mezzi pubblici a livello locale. Le date di queste azioni di protesta sono state comunicate e riguardano diversi giorni del mese. Le manifestazioni influenzeranno il normale funzionamento dei servizi di trasporto.

Il calendario e le date degli scioperi di marzo 2026 nel trasporto pubblico. Previsti stop a treni e aerei a livello nazionale ma diverse proteste anche a livello locale. Lunedì 9 marzo indetto uno sciopero generale nazionale. Calendario degli scioperi di marzo, stop per mezzi pubblici, treni e aereiMese nuovo, nuova ondata di agitazioni: gli scioperi di marzo 2026 che interesseranno i trasporti colpiranno sia i servizi pubblici che i comparti... Scioperi nel mese di marzo 2026: tutti gli orari e dateIl mese di marzo 2026 si preannuncia problematico per chi viaggia. È in arrivo, infatti, una serie di scioperi e proteste che coinvolgeranno il settore dei treni, ma anche il trasporto pubblico locale ... Sciopero trasporti marzo 2026: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici localiSospensioni a singhiozzo per tutto il mese con un avvertimento d'obbligo: tra revoche, adesioni e rimodulazioni, il calendario è vivo e va verificato a ridosso delle singole date ... 8–9 MARZO SCIOPERO TRANSFEMMINISTA GLOBALE Milano contro ogni forma di violenza maschile sulle donne e di genere "Se le nostre vite non valgono, noi lottiamo e scioperiamo" Lottiamo contro ogni forma di violenza. Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 16 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle Olimpiadi