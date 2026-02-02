Scioperi febbraio 2026 le date degli stop di treni mezzi pubblici e aerei | il calendario del mese

A febbraio 2026, i trasporti in Italia si fermano. Treni, aerei e mezzi pubblici si fermano in diverse date. Le proteste coinvolgono anche alcune città, con stop programmati a livello nazionale e locale. Le date sono già note e molti cittadini si preparano alle possibili disagi.

Il calendario e le date degli scioperi di febbraio 2026 nel trasporto pubblico. Previsti stop a treni, aerei e navi a livello nazionale ma diverse proteste anche a livello locale. Si parte oggi 2 febbraio con lo sciopero dei mezzi Trenord.🔗 Leggi su Fanpage.it

A gennaio 2026 sono previsti diversi scioperi che coinvolgono treni, mezzi pubblici e servizi aerei.

