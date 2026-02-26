Mese nuovo, nuova ondata di agitazioni: gli scioperi di marzo 2026 che interesseranno i trasporti colpiranno sia i servizi pubblici che i comparti privati. Il culmine è previsto con una giornata di mobilitazione generale a livello nazionale. Le prime settimane del mese saranno caratterizzate da proteste a macchia di leopardo su e giù per l'Italia, ma la data da segnare in rosso sul calendario è lunedì 9 marzo, giorno dello sciopero generale a livello nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori. Ma i disagi non finiranno qui: la seconda metà del mese vedrà un importante sciopero aereo fissato per il 18 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Calendario degli scioperi di marzo, stop per mezzi pubblici, treni e aerei

Leggi anche: Scioperi febbraio 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Calendario degli scioperi di febbraio: si fermano mezzi pubblici, treni e aereiMese nuovo, nuova ondata di scioperi: febbraio 2026 si presenta come un periodo nero nel settore dei trasporti, con scioperi distribuiti lungo tutto...

Temi più discussi: Trasporti, da oggi iniziano tre giorni di sciopero per il settore; Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubblici; Sciopero dei trasporti febbraio 2026: calendario e orari città per città; Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date tra aerei, treni e Tpl.

Scioperi marzo, dai treni a bus e arei: il calendario completo con orari e cittàMentre si aprono oggi 26 febbraio i tre giorni a rischio disagi nei trasporti che chiuderanno - prima nel comparto aereo, poi in quello ... msn.com

Scioperi marzo, dai treni a bus e arei: il calendario completo con orari e città, 10 giornate di mobilitazioniMentre si aprono oggi 26 febbraio i tre giorni a rischio disagi nei trasporti che chiuderanno - prima nel comparto aereo, poi in quello ... msn.com

A marzo 10 giornate di scioperi, dai treni a bus e arei il calendario completo - facebook.com facebook