Sci Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere | 27esimo successo in Coppa del Mondo

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d'Isere con il tempo di 1.20.24, riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. Si tratta del successo n. 27 in coppa del mondo.

