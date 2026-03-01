Sci Goggia | Oggi sono davvero contenta devo stare sul pezzo

Sofia Goggia ha ottenuto il suo ventottesimo podio in Coppa del Mondo, portando il totale a 68 successi. Dopo aver conquistato questa vittoria, la sciatrice ha dichiarato di essere molto soddisfatta e di dover mantenere alta l’attenzione durante le gare. La competizione si è svolta oggi, e Goggia si è dimostrata concentrata e determinata.

Roma, 1 mar. (askanews) – Sofia Goggia torna al successo, il ventottesimo della carriera che porta a quota 68 il proprio bottino di podi in Coppa del Mondo. L'acuto nel superG di Soldeu è la seconda vittoria di una stagione che l'ha vista medagliata olimpica in discesa per la terza volta consecutiva.

Sci: Sofia Goggia vince il SuperG di Coppa del mondo a Soldeu La campionessa azzurra, dopo il bronzo olimpico in discesa, è al comando della classifica di specialità in Coppa del Mondo

SuperG femminile di Soldeu: vince una super Goggia. Poi Aicher e Lie, 5ª Pirovano, 8ª Brignone Sofia s'impone ad Andorra, conquista il 28° successo e consolida il primato in Coppa di specialità. 5° posto per Laura, ancora una volta poco lontano dal podio. Federica, 15ª ieri, oggi chiude all'8°

