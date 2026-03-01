Sci Goggia | Oggi sono davvero contenta devo stare sul pezzo

Sofia Goggia ha ottenuto il suo ventottesimo podio in Coppa del Mondo, portando il totale a 68 successi. Dopo aver conquistato questa vittoria, la sciatrice ha dichiarato di essere molto soddisfatta e di dover mantenere alta l’attenzione durante le gare. La competizione si è svolta oggi, e Goggia si è dimostrata concentrata e determinata.

Roma, 1 mar. (askanews) – Sofia Goggia torna al successo, il ventottesimo della carriera che porta a quota 68 il proprio bottino di podi in Coppa del Mondo. L'acuto nel superG di Soldeu è la seconda vittoria di una stagione che l'ha vista medagliata olimpica in discesa per la terza volta consecutiva. Sofia Goggia: "Non posso non essere contenta. Ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice"Sofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 0"87... Sci: Sofia Goggia vince il SuperG di Coppa del mondo a SoldeuLa campionessa azzurra, dopo il bronzo olimpico in discesa, è al comando della classifica di specialità in Coppa del Mondo ... SuperG femminile di Soldeu: vince una super Goggia. Poi Aicher e Lie, 5ª Pirovano, 8ª BrignoneSofia s'impone ad Andorra, conquista il 28° successo e consolida il primato in Coppa di specialità. 5° posto per Laura, ancora una volta poco lontano dal podio. Federica, 15ª ieri, oggi chiude all'8° ... La vittoria di Sofia Goggia è la numero 144 di un'azzurra in Coppa del Mondo di sci alpino! "Quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere prima. Ho sciato esattamente come ieri, solo che ieri non avevamo preso la linea di entrata del muro e ci è co