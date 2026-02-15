Sofia Goggia | Non posso non essere contenta Ci sono 8 posizioni in 25 centesimi non era semplice
Sofia Goggia ha ottenuto il decimo posto nel gigante femminile di sci alpino a Milano Cortina 2026, un risultato determinato dalla stretta distanza di 25 centesimi tra le prime dieci concorrenti. La gara si è conclusa con una differenza minima di punti, rendendo difficile ogni valutazione. Goggia si è detta soddisfatta, anche se ammette che il margine tra le posizioni è stato molto stretto. La gara si è svolta sotto la pioggia, complicando le condizioni sul percorso.
Sofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 0?87 dalla compagna di squadra Federica Brignone, medaglia d’oro, ma a soli 0?25 dall’argento. L’azzurra ha analizzato la sua prova ai microfoni di Rai 2. Il bilancio conclusivo della gara: “ Io oggi non posso non essere contenta, perché penso di aver disputato una delle gare più belle, è chiaro che brucia un po’, perché siamo a 25 centesimi dalla medaglia d’argento, e siamo otto ragazze, quindi ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice. In questa seconda manche c’era un pochino più di angolo, un po’ anche di buio per noi che partivamo dietro, però io ci ho provato, è chiaro qualche errorino qua e là, però penso di aver dato tutto e nonostante nella prima manche abbia guadagnato in fondo, è andata così, però sono comunque soddisfatta di oggi, non posso non esserlo “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nel gigante femminile altra impresa di Brignone
Sofia Goggia chiude decima a 25 centesimi da una medaglia: altro oro per una fantastica Federica BrignoneLa 33enne di Astino non riesce a confermarsi dopo il terzo posto della prima manche. Altro trionfo per Federica, sempre più nella leggenda Peccato. Decima, a 25 centesimi da una medaglia che dopo la ... bergamonews.it
Federica ha dominato sia la prima sia la seconda manche nello slalom. Ottimo quarto posto per Lara De Mea.
Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore