Pio Esposito a Sky | Per chi veste questa maglia stare sempre sul pezzo è il minimo! Io altruista? Vi rispondo così

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Pisa, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. In un’intervista rilasciata a Sky, Esposito ha risposto anche a una domanda sulla sua natura altruista, offrendo una riflessione sincera e senza fronzoli. Le sue parole evidenziano l’impegno e la dedizione necessari per rappresentare al meglio la maglia nerazzurra.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro il Pisa in campionato. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Pisa, Francesco Pio Esposito commenta così il successo ottenuto nel 22° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. LA QUALITA’ NEL NON FARSI TRAVOLGERE DALLE EMOZIONI – « Penso che per un ragazzo che giocava in Serie B e ha fatto tutto il settore giovanile nell’Inter, quando vesti questa maglia con la prima squadra credo sia il minimo stare sul pezzo e dare sempre il massimo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

