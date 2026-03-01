Sci freestyle Horishima e Kauf vincono le dual moguls in Giappone Allunghi in testa alla Coppa del Mondo

A Nanto-Toyama, in Giappone, si è svolto il weekend dedicato alla Coppa del Mondo di sci freestyle con le gare di dual moguls. Horishima e Kauf hanno conquistato le rispettive vittorie nella competizione maschile e femminile, la prima dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con questi risultati, entrambi allungano il vantaggio in classifica generale.

A Nanto-Toyama (Giappone) si è concluso il weekend riservato alla Coppa del Mondo di gobbe con una prova di dual moguls, la prima dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il padrone di casa Ikuma Horishima, argento a cinque cerchi in questa specialità, si è imposto con disinvoltura di fronte al proprio pubblico, battendo in finale lo svedese Rasmus Stegfeldt e conquistando il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante (il primo in questa disciplina). Sul terzo gradino del podio è salito Shima Kawaoka, che ha prevalso nel derby con Takuya Shimakawa per il terzo gradino del podio. L’australiano Matt... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle, Horishima e Kauf vincono le dual moguls in Giappone. Allunghi in testa alla Coppa del Mondo Sci freestyle, Graham e Giaccio vincono le moguls in Giappone. Che lotte per la Coppa del MondoL’australiano Matt Graham, bronzo nelle dual moguls ai Giochi, si è imposto di misura con i punteggio di 78. Sci freestyle: Viel e Kauf si impongono nelle dual moguls a Val St. ComeSi conclude con la vittoria di Julien Viel la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità dual moguls, andata in... Altri aggiornamenti su Coppa del Mondo. Temi più discussi: Sci freestyle, Horishima e Kauf vincono le dual moguls in Giappone; Italia forza 30, che spettacolo! Il medagliere di Milano Cortina 2026; Sci freestyle, Graham e Giaccio vincono le moguls in Giappone. Che lotte per la Coppa del Mondo; Freestyle Olimpiadi 2026: orario tv e streaming per gli italiani in gara domani. Sci freestyle, Horishima e Kauf vincono le dual moguls in GiapponeA Nanto-Toyama (Giappone) si è concludo il weekend riservato alla Coppa del Mondo di gobbe con una prova di dual moguls, la prima dopo le Olimpiadi ... oasport.it Sci freestyle, Graham e Giaccio vincono le moguls in Giappone. Che lotte per la Coppa del MondoA una settimana dal termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo di moguls è ripartita da Nanto-Toyama (Giappone): ... oasport.it Sofia Goggia ha chiuso il supergigante di Soldeu di Coppa del Mondo di sci in sesta posizione, a 1”32 dalla tedesca Emma Aicher. #aicher #goggia #scialpino #ski #coppadelmondo - facebook.com facebook Coppa del Mondo FIFA 2026™ in chiaro sui canali #Rai Rai si aggiudica i diritti esclusivi multipiattaforma per 35 partite: opening match, tutte le gare dell’Italia, semifinali e finale. Ampia copertura con almeno 32 match su Rai 1 e highlights su TV, radio, digita x.com