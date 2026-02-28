In Giappone, due atleti si sono imposti nelle prove di moguls nello sci freestyle, conquistando le rispettive vittorie. La competizione si è svolta a pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La gara ha visto sfide intense tra gli atleti che cercano di aggiudicarsi punti importanti per la classifica di Coppa del Mondo.

L’australiano Matt Graham, bronzo nelle dual moguls ai Giochi, si è imposto di misura con i punteggio di 78.42, battendo per appena 21 centesimi lo statunitense Landon Wendler (78.21). Sul terzo gradino del podio è salito il padrone di casa Ikuma Horishima (75.63 per il bronzo a cinque cerchi in questa specialità), erano assenti diversi big tra qui la stella canadese Mikael Kingsbury e l’australiano Cooper Woods (Campione Olimpico sulle nevi di Livigno). La statunitense Olivia Giaccio ha prevalso con il riscontro di 75.64, regolando di un soffio la giapponese Hinako Tomitaka (75.31) e la francese Perrine Laffont (75.01). Erano assenti... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Graham e Giaccio vincono le moguls in Giappone. Che lotte per la Coppa del Mondo

Sci freestyle, cancellate le gare di moguls a Waterville: Coppa del Mondo tormentataOggi sarebbe dovuta andare in scena una tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle...

Sci freestyle, Okipniuk e Mengtao vincono gli aerials di Coppa del Mondo a RukaA Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle...

Approfondimenti e contenuti su Coppa del Mondo.

Temi più discussi: Finale Maschile Dual Moguls - Sci acrobatico; Rezzoli è terzo a Colere nella tappa di Coppa Europa di Sbx; Italia forza 30, che spettacolo! Il medagliere di Milano Cortina 2026; Marco Mengoni all’OMEGA House Milano tra sport e Giochi 2026.

Sci freestyle, Graham e Giaccio vincono le moguls in Giappone. Che lotte per la Coppa del MondoA una settimana dal termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo di moguls è ripartita da Nanto-Toyama (Giappone): appuntamento in terra asiatica per il massimo ... oasport.it

Freestyle, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi 2030L'Italia non aveva mai conquistato medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali: lo sport che assegna il maggior numero di titoli ai Giochi (ben ... oasport.it

La Coppa del Mondo 2026 sarà trasmessa su DAZN in Italia DAZN trasmetterà tutte le 104 partite e sarà l'unica piattaforma a trasmettere l'intera competizione 69 partite su 104 saranno in esclusiva, mentre altre 35 saranno in co-esclusiva con la RAI Do - facebook.com facebook

Su DAZN tutta la Coppa del Mondo FIFA 2026. Azzi: “traguardo storico” x.com