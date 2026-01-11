Sci freestyle | Viel e Kauf si impongono nelle dual moguls a Val St Come

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, si è disputata la prova di dual moguls a Val St. Come. Julien Viel e Kauf si sono distinti, conquistando rispettivamente la vittoria nelle rispettive categorie. L'evento ha segnato l'inizio della stagione internazionale, offrendo un’anteprima delle sfide che attendono gli atleti nei prossimi appuntamenti.

Si conclude con la vittoria di Julien Viel la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità dual moguls, andata in scena nelle scorse ore sulla neve di Val St. Come, in Canada. Il padrone di casa nell’atto finale si è concesso il lusso di battere il quotato Ikuma Horishima, costretto ad accontentarsi del posto d’onore. Nello specifico il nordamericano ha ottenuto nel vìs-a-vìs finale il punteggio di 20 contro i 15 del nipponico, cominciando così nel migliore dei modi la rassegna itinerante di specialità. Il podio è stato completato dallo svedese Filip Gravenfors che, in small final, ha regolato con il punteggio di 35 il finlandese Oill Penttala, il quale non ha terminato la sua prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle: Viel e Kauf si impongono nelle dual moguls a Val St. Come Leggi anche: Sci freestyle, primo squillo stagionale di Kingsbury nelle moguls. Il canadese vince a Val St.Come Leggi anche: Freestyle, Anthony e Graham firmano la doppietta australiana nei Moguls a Ruka Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CIN: IT111042C2000T6409 IUN:T6409 Liebe Sardinienfans diese traumhaft schöne Villa befindet sich in Muravera bei Costa Rei und bietet genügend Platz für 1-2 Familien. Die Villa bietet viel Komfort, Luxus sowie viel Platz für Groß und Klein um eine - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.