Khamenei avvisa gli Stati Uniti | qualsiasi aggressione scatenerà un conflitto ampio in Medio Oriente

Khamenei avverte gli Stati Uniti: “Se ci attaccano, ci sarà una guerra enorme nel Medio Oriente”. Il leader iraniano non ha fatto giri di parole e ha detto chiaramente che qualsiasi tentativo di aggressione sarebbe risposto con una crisi che coinvolgerebbe più paesi nella regione. La tensione tra Teheran e Washington resta alta, e ora il rischio di escalation si fa ancora più concreto.

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento diretto agli Stati Uniti: qualsiasi azione militare contro l’Iran scatenerebbe una guerra di ampia portata nel Medio Oriente. L’annuncio, fatto in un discorso pubblico il 1º febbraio 2026, arriva in un momento di crescente tensione nella regione, con la presenza rafforzata delle forze navali statunitensi nel Golfo Persico e le dichiarazioni di Donald Trump, che ha annunciato la possibilità di un intervento diretto contro Teheran. Khamenei ha sottolineato che l’Iran non cerca conflitti, ma è deciso a rispondere con forza a ogni aggressione, sottolineando la propria capacità difensiva e la determinazione a proteggere la sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

