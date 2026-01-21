portaerei aerocisterne e missili gli stati uniti preparano la scacchiera per un nuovo attacco in medio oriente

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare in Medio Oriente, con portarei, aerocisterne e missili pronti per un possibile intervento. La manovra sembra indirizzata verso un’azione contro l’Iran, evidenziando l’intensificarsi delle tensioni nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le forze americane si preparano a eventuali sviluppi, mantenendo alta la vigilanza in un’area strategicamente rilevante.

Gli Stati Uniti stanno ancora una volta riposizionando le proprie forze intorno all'area mediorientale in previsione di un possibile nuovo attacco, molto probabilmente contro l' Iran. Lo schema è lo stesso che abbiamo osservato nel precedente attacco, quando bombardieri strategici B-2 dell'U.S. Air Force hanno colpito obiettivi correlati al programma nucleare iraniano lo scorso giugno. Oggi come allora verso il Medio Oriente sta navigando una portaerei con il suo gruppo da battaglia, in questo caso la USS “Lincoln”, a cui è stato dato l'ordine di lasciare la zona di operazioni in Asia orientale, nella fattispecie quella della Settima Flotta, per raggiungere l'Oceano Indiano e i mari che bagnano la penisola arabica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

