Scandicci ha affrontato Bergamo nei playoff scudetto di volley femminile, rischiando di perdere nella prima sfida dei quarti di finale, ma si è salvata grazie a una performance energica di Antropova. Nel frattempo, Novara ha conquistato una vittoria convincente contro Chieri. La serie dei playoff prosegue con tutte le squadre pronte a scendere in campo.

Scandicci ha tremato in occasione del debutto nei playoff scudetto di volley femminile, rischiando di soccombere nella gara-1 dei quarti di finale contro Bergamo. Le Campionesse del Mondo hanno avuto la meglio nel primo e nel terzo parziale, sono state rimontate e nel tie-break sono andate sotto per 7-9 e 12-13, salvo riuscire a recuperare e avere ragione ai vantaggi. Le toscane si sono portate in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due si qualifica alla semifinale contro la vincente di Milano-Vallefoglia. Il tabellone finale recita 3-2 (25-20; 22-25; 25-18; 23-25; 17-15) in favore delle ragazze di coach Marco Gaspari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandicci spaventata da Bergamo nei playoff scudetto, poi si salva con una tonica Antropova. Novara regola Chieri

