Scandicci-Novara per cuori forti che duello tra Antropova e Tolok Chieri ferma Vallefoglia la lotta salvezza si infiamma

Nella ventesima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile, si sono registrati incontri di rilievo, tra cui la sfida tra Scandicci e Novara e il match tra Chieri e Vallefoglia. Le partite hanno evidenziato l'intensità della stagione, con protagonisti come Antropova e Tolok, e hanno alimentato la lotta per la salvezza. Nel frattempo, Conegliano e Milano hanno confermato la loro leadership con vittorie convincenti.

Non soltanto le vittorie di Conegliano (3-0 contro Bergamo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso) e Milano (3-1 sul campo di Monviso) nella serata dedicata alla 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Spazio al big match tra Scandicci e Novara, vinto dalle toscane per 3-2 (25-17; 25-20; 19-25; 24-26; 15-11): le ragazze di coach Marco Gaspari hanno subito una rimonta dal 2-0, non riuscendo a concretizzare il vantaggio sul 22-20 del quarto parziale e un match-point sul 24-23. Le Campionesse del Mondo l’hanno spuntata nel tie-break, ma hanno lasciato per strada un punto e ora si trovano a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scandicci-Novara per cuori forti, che duello tra Antropova e Tolok. Chieri ferma Vallefoglia, la lotta salvezza si infiamma Leggi anche: Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza Leggi anche: Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scandicci-Novara per cuori forti, che duello tra Antropova e Tolok. Chieri ferma Vallefoglia, la lotta salvezza si infiamma - 0 contro Bergamo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso) e Milano (3- oasport.it Sabato di A1 femminile, Scandicci–Novara illumina la 20ª giornata. Chieri-Vallefoglia profuma d’Europa - Inizia ad avvicinarsi la fine della regular season con i suoi verdetti e la 20ª giornata della Serie A1 di volley femminile, in programma sabato 17 ... oasport.it

