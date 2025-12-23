Volley femminile Antropova dirompente e Scandicci vola Novara cade a Chieri Bergamo si rialza

Nella sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, si registrano importanti risultati: Antropova si conferma protagonista, mentre Scandicci avanza, e Novara perde a Chieri. Conegliano conquista una vittoria convincente, mentre Milano subisce una pesante sconfitta. Questi incontri segnano un momento significativo nel campionato, evidenziando le dinamiche e le performance delle squadre in questa fase della stagione.

Non soltanto la vittoria di Conegliano (3-0 casalingo contro San Giovanni in Marignano) e la pesantissima sconfitta di Milano (3-1 sul campo di Vallefoglia) nell’antivigilia di Natale riservata alla 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci prosegue nella propria marcia perentoria dopo aver vinto il Mondiale per Club, imponendosi contro Cuneo per 3-0 (25-15; 27-25; 25-13). Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno avuto la meglio di fronte al proprio pubblico, infilando il quattordicesimo successo in campionato e confermandosi al secondo posto, a sei punti di distacco dalla capolista Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza Leggi anche: Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo Leggi anche: Volley femminile, Antropova e Skinner trascinano Scandicci: -1 da Conegliano. Chieri vincente Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza - 0 casalingo contro San Giovanni in Marignano) e la pesantissima sconfitta di Milano (3- oasport.it

