Richiesta Part time 2026 27 Docenti e ATA domanda entro il 15 marzo GUIDA

Le scuole italiane si preparano a ricevere le domande per il part time del prossimo anno scolastico. Docenti e personale ATA hanno tempo fino al 15 marzo per inoltrare la richiesta. Finora, il Ministero non ha ancora dato indicazioni ufficiali, quindi la data resta quella fissata in precedenza. Chi vuole ridurre l’orario di lavoro deve affrettarsi, perché è l’unica scadenza certa a disposizione.

Guida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15 marzo. L'articolo Richiesta Part time 202627. Docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. GUIDA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Richiesta Part Time 2026 27 Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum entro febbraio, pagamento supplenze brevi e saltuarie a marzo Entro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Nuovo bonus mamme 2025: domanda, anche per supplenti docenti e ATA, entro oggi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Richiesta Part Time 2026 27 Argomenti discussi: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato a.s. 2026/27; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; I genitori chiedono il part time? Le imprese potrebbero essere premiate; Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti. Più ore per i dipendenti comunali part-time: la richiesta del consigliere De SimoneSi parte dall’analisi dei dati riguardanti il monte ore lavorativo dei dipendenti comunali con contratto part-time. Sono stati richiesti questa mattina dal consigliere comunale Damiano De Simone di Fo ... siracusaoggi.it Bonus assunzioni 2026 a tempo indeterminato. Le novità per giovani, donne e ZESDa quest’anno, in legge di Bilancio, trova spazio un nuovo esonero contributivo parziale per chi assume giovani, donne e nelle aree della Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno. L’obiettivo ... tg24.sky.it Richiesta URGENTE da parte del Sindaco di valutare con effetto immediato l'inserimento del Molo in località Spalmatore tra gli approdi autorizzati. facebook FALSO. La Cassazione ha ammesso la richiesta di referendum da parte del Comitato che a gennaio ha raggiunto le firme necessarie e formulato il nuovo quesito referendario (che si differenzia dal precedente solo perché indica le disposizioni costituzionali). x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.