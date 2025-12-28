Magnus Carlsen conferma il suo titolo di campione del mondo rapid, mantenendo la leadership nel settore. Tra le donne, Goryachkina si impone nella competizione femminile, mentre Lodici registra un importante risalita in classifica. Questi risultati sottolineano la continua vitalità del mondo degli scacchi, con atleti di alto livello che mantengono vivo l’interesse e la competitività a livello internazionale.

Magnus Carlsen, per la sesta volta in carriera, conquista il titolo mondiale rapid. Il norvegese continua a rimpinguare la propria già insensatamente ampia bacheca di titoli, aggiungendo il 19° iridato tra classico, rapid e blitz. Con una terza giornata, a Doha, di quelle da dimostrazione assoluta circa chi è il più forte di tutti, Carlsen chiude a 10,513 e si porta a casa un alloro che, ieri, non tutti gli accordavano viste le vicende di giornata (inclusa una telecamera della tv norvegese bruscamente allontanata dopo la sconfitta con Artemiev). Seconda posizione proprio per il già citato Vladislav Artemiev: dopo la vittoria con Carlsen il russo colleziona solo patte (sei in fila, di cui quattro nella terza giornata) e deve dunque lasciare le speranze di successo conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Magnus Carlsen è ancora Campione del Mondo rapid, Goryachkina vince tra le donne. Lodici risale

