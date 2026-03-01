savignano 560mila euro per otto sottopassi

Il Comune di Savignano riceve un finanziamento di 560mila euro destinato all’adeguamento di otto sottopassi cittadini. Il fondo arriva attraverso il lavoro di Unica Reti e fa parte di un intervento previsto dall’ordinanza commissariale n.

Un finanziamento di 560mila euro per mettere a norma e adeguare otto sottopassi cittadini arriva al Comune di Savignano grazie al lavoro di Unica Reti, nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 57 – Piano speciale ricostruzione. Un risultato che Unica Reti ha intercettato nell'ambito di un percorso di gestione delle acque meteoriche e delle acque di pioggia, avviato già nel 2015. Dice Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti: "L'adattamento del territorio ai cambiamenti climatici passa anche da una gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche bene integrata con le altre infrastrutture. Il dettagliato lavoro di...

