Savignano in strada otto mezzi spalaneve e spargimento di sale in vista del calo della temperatura

A Savignano, in preparazione al calo delle temperature previsto per domani, sono in corso interventi con otto mezzi spalaneve e attività di spargimento di sale. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza stradale durante le prossime ore di freddo intenso, con l’obiettivo di prevenire eventuali problemi derivanti dal gelo e dalla neve.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.