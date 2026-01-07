Savignano in strada otto mezzi spalaneve e spargimento di sale in vista del calo della temperatura

A Savignano, in preparazione al calo delle temperature previsto per domani, sono in corso interventi con otto mezzi spalaneve e attività di spargimento di sale. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza stradale durante le prossime ore di freddo intenso, con l’obiettivo di prevenire eventuali problemi derivanti dal gelo e dalla neve.

In vista dell’ulteriore riduzione delle temperature medie giornaliere sotto gli zero gradi, prevista per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, sta continuando a Savignano il lavoro di pulizia delle strade e si stanno organizzando gli spargimenti di sale in vista della notte.Particolare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

