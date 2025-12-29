Hamas choc a Sassuolo Rawwa insospettabile Ma nascosti in un garage trovati 560mila euro
A Sassuolo, durante un normale controllo, la polizia ha scoperto un deposito illegale contenente 560.000 euro nascosto in un garage. L’intervento ha portato alla luce una vicenda che coinvolge Abu Rawwa, un uomo ritenuto insospettabile, e ha suscitato grande sorpresa nella tranquilla periferia della città. La scoperta apre nuovi interrogativi sulle attività illegali e sulla presenza di soggetti apparentemente normali coinvolti in traffici illeciti.
L’arrivo inaspettato di diverse volanti della polizia ha rotto la quiete natalizia nel palazzone beige di via Montale, alla periferia di Sassuolo, dove Abu Rawwa abita con moglie e tre figli maschi. Hanno visto gli agenti salire al terzo piano, restarci per oltre un’ora e scendere insieme al 52enne marocchino. Tutti si sono stupiti che portassero via quell’inquilino che non ha mai sollevato sospetti. "Una bravissima persona, gentile e cordiale". Così lo descrivono i residenti del condominio; mai nulla di strano, nessun movimento sospetto dal suo appartamento. Eppure per chi indaga Abu Rawwa Ibrahim Salameh, è il referente per il nord est dell’associazione benefica per il popolo palestinese (A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
