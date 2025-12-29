Hamas choc a Sassuolo Rawwa insospettabile Ma nascosti in un garage trovati 560mila euro

A Sassuolo, durante un normale controllo, la polizia ha scoperto un deposito illegale contenente 560.000 euro nascosto in un garage. L’intervento ha portato alla luce una vicenda che coinvolge Abu Rawwa, un uomo ritenuto insospettabile, e ha suscitato grande sorpresa nella tranquilla periferia della città. La scoperta apre nuovi interrogativi sulle attività illegali e sulla presenza di soggetti apparentemente normali coinvolti in traffici illeciti.

Finanziamenti ad Hamas, arrestato 52enne a Sassuolo considerato il referente per il nord est - Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh è un dipendente dell'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp). corrieredibologna.corriere.it

Fondi ad Hamas, uno degli arrestati rintracciato a Bologna, l'altro è residente a Sassuolo - La procura lo ritiene il referente per il nord est di un'associazione benefica che raccoglieva in realtà fondi per Hamas ... rainews.it

Il video choc della #Ascari (M5S) per l’associazione di Hannoun: “Donate un piccolo contributo" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.