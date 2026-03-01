Sassuolo Grosso esulta dopo l' impresa | Partita pazzesca resterà nella storia del club!

Dopo la partita contro l’Atalanta, il tecnico del Sassuolo ha celebrato la vittoria, definendola un’impresa e una gara che resterà nella storia del club. Nel dopogara, ha analizzato gli aspetti collettivi e le decisioni tattiche adottate durante il confronto, sottolineando l’importanza di queste componenti nel risultato finale. Grosso si è mostrato soddisfatto dell’andamento della squadra e delle scelte fatte sul campo.

Nel dopogara, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha commentato la sfida contro l'Atalanta mettendo in luce i meccanismi collettivi e le scelte tattiche che hanno guidato il successo. L'analisi si concentra sugli episodi chiave, sulla costanza di rendimento e sull'efficacia di una squadra capace di rimanere focalizzata fino al triplice fischio. La valutazione dell'allenatore descrive la prestazione come pazzesca per l'impegno di tutto il gruppo, mostrando come chi è subentrato e chi è partito titolare abbiano fornito una risposta lucida e determinata. La squadra ha mantenuto equilibrio e ordine, costruendo azioni pericolose e gestendo la pressione con lucidità.

