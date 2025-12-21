Marin Psg il portiere ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Luis Enrique nel post partita | Non è mai facile

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marin Psg, il portiere italo-brasiliano ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Ecco per quale motivo Una serata destinata a entrare negli archivi del Paris Saint-Germain. Renato Marin, portiere italo-brasiliano classe 2006, ha scritto una pagina importante della storia del club parigino, diventando il più giovane estremo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

PSG, sliding doors tra i pali: l'infortunio di Safonov lancia la candidatura dell'azzurrino Renato Marin; Incredibile Safonov: l'eroe di coppa si è rotto una mano parando il terzo rigore.

marin psg portiere exA 19 anni e 5 mesi, l'ex Roma Renato Marin entra nella storia del PSG: stabilito un record - brasiliano, classe 2006, piombato nell'universo Paris Saint- tuttomercatoweb.com

marin psg portiere exIl Psg ha un nuovo Donnarumma: l'azzurrino Marin strepitoso in coppa, rischiano Chevalier e Safonov - brasiliano Renato Marin, ex Roma e titolare dell'Under 19 dell'Italia, ha debuttato alla grande con il Psg contro il Fontenay- sport.virgilio.it

marin psg portiere exSafonov ko, tocca a Chevalier? No: Psg, in Coppa para l'azzurrino Marin - Luis Enrique schiera stasera Under 19 ex Roma, classe 2006 con doppio passaporto italiano e brasiliano, nel match col Fontenay- msn.com

