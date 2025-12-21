Marin Psg il portiere ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Luis Enrique nel post partita | Non è mai facile

Il Psg ha un nuovo Donnarumma: l'azzurrino Marin strepitoso in coppa, rischiano Chevalier e Safonov - brasiliano Renato Marin, ex Roma e titolare dell'Under 19 dell'Italia, ha debuttato alla grande con il Psg contro il Fontenay- sport.virgilio.it

Safonov ko, tocca a Chevalier? No: Psg, in Coppa para l'azzurrino Marin - Luis Enrique schiera stasera Under 19 ex Roma, classe 2006 con doppio passaporto italiano e brasiliano, nel match col Fontenay- msn.com

PSG campione intercontinentale: festeggia anche il terzo portiere (ex Roma) Renato Marin Il PSG ha vinto ai calci di rigore la Coppa Intercontinentale FIFA 2025, battendo ai calci di rigore il Flamengo dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi col risultato - facebook.com facebook

