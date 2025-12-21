Marin Psg il portiere ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Luis Enrique nel post partita | Non è mai facile
Marin Psg, il portiere italo-brasiliano ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Ecco per quale motivo Una serata destinata a entrare negli archivi del Paris Saint-Germain. Renato Marin, portiere italo-brasiliano classe 2006, ha scritto una pagina importante della storia del club parigino, diventando il più giovane estremo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Roma Inter, Chivu nel post partita: «Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno»
Leggi anche: Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato»
PSG, sliding doors tra i pali: l'infortunio di Safonov lancia la candidatura dell'azzurrino Renato Marin; Incredibile Safonov: l'eroe di coppa si è rotto una mano parando il terzo rigore.
A 19 anni e 5 mesi, l'ex Roma Renato Marin entra nella storia del PSG: stabilito un record - brasiliano, classe 2006, piombato nell'universo Paris Saint- tuttomercatoweb.com
Il Psg ha un nuovo Donnarumma: l'azzurrino Marin strepitoso in coppa, rischiano Chevalier e Safonov - brasiliano Renato Marin, ex Roma e titolare dell'Under 19 dell'Italia, ha debuttato alla grande con il Psg contro il Fontenay- sport.virgilio.it
Safonov ko, tocca a Chevalier? No: Psg, in Coppa para l'azzurrino Marin - Luis Enrique schiera stasera Under 19 ex Roma, classe 2006 con doppio passaporto italiano e brasiliano, nel match col Fontenay- msn.com
PSG campione intercontinentale: festeggia anche il terzo portiere (ex Roma) Renato Marin Il PSG ha vinto ai calci di rigore la Coppa Intercontinentale FIFA 2025, battendo ai calci di rigore il Flamengo dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi col risultato - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.