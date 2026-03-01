Sassuolo Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta | Partita pazzesca abbiamo fatto qualcosa che resterà nel tempo in questo club! Rosso a Pinamonti? Ecco come stava

Da calcionews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’allenatore del Sassuolo ha commentato la partita definendola “pazzesca” e affermando che il risultato rappresenta un momento che rimarrà nella storia del club. Ha anche menzionato il cartellino rosso mostrato a Pinamonti, spiegando come si trovasse in quella situazione. Grosso ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della prestazione dei suoi giocatori.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Atalanta, Palladino dopo la sconfitta col Sassuolo: «Ecco cosa ci è mancato oggi. Non rimprovero nulla alla squadra, ora azzeriamo per la Coppa Italia» Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo grosso dopo l8217impresa con l8217atalanta partita pazzesca abbiamo fatto qualcosa che rester224 nel tempo in questo club rosso a pinamonti ecco come stava
© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta: «Partita pazzesca, abbiamo fatto qualcosa che resterà nel tempo in questo club! Rosso a Pinamonti? Ecco come stava»

Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Grosso verso Sassuolo Juve: «Partita impegnativa e avversario di grande livello, ma abbiamo questo obiettivo» di Redazione JuventusNews24Fabio Grosso ha parlato in vista di Sassuolo Juve di domani sera.

In Diretta: Sassuolo vs Atalanta | Serie A 2025/26 | Partita Completa | VideoGame Simulation

Video ? In Diretta: Sassuolo vs Atalanta | Serie A 2025/26 | Partita Completa | VideoGame Simulation

Approfondimenti e contenuti su Sassuolo.

Temi più discussi: Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di mister Grosso; Sassuolo, mister Grosso: L'Atalanta è in un ottimo momento, c'è bisogno di una partita al top; Sassuolo - Verona (3-0) Serie A 2025; Sassuolo, Grosso: Raggiunto un livello importante. Ora testa all’Atalanta.

Sassuolo, Grosso: E' stata una partita pazzesca, è la ciliegina che cercavamoL'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: Oggi è stata una gara. tuttomercatoweb.com

sassuolo grosso dopo lFINALE Sassuolo-Atalanta 2-1 – il Sassuolo batte la Dea in dieci conquistando una vittoria da Europa47? – Finisce 1-0 il primo tempo al Mapei Stadium in favore del Sassuolo che colpisce l’Atalanta in inferiorità numerica, dopo l’espulsione diretta di Pinamonti, grazie alla quinta rete in campionato ... canalesassuolo.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.