Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’allenatore del Sassuolo ha commentato la partita definendola “pazzesca” e affermando che il risultato rappresenta un momento che rimarrà nella storia del club. Ha anche menzionato il cartellino rosso mostrato a Pinamonti, spiegando come si trovasse in quella situazione. Grosso ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della prestazione dei suoi giocatori.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Atalanta, Palladino dopo la sconfitta col Sassuolo: «Ecco cosa ci è mancato oggi. Non rimprovero nulla alla squadra, ora azzeriamo per la Coppa Italia» Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta: «Partita pazzesca, abbiamo fatto qualcosa che resterà nel tempo in questo club! Rosso a Pinamonti? Ecco come stava»

Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Grosso verso Sassuolo Juve: «Partita impegnativa e avversario di grande livello, ma abbiamo questo obiettivo» di Redazione JuventusNews24Fabio Grosso ha parlato in vista di Sassuolo Juve di domani sera.

In Diretta: Sassuolo vs Atalanta | Serie A 2025/26 | Partita Completa | VideoGame Simulation

Approfondimenti e contenuti su Sassuolo.

Temi più discussi: Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di mister Grosso; Sassuolo, mister Grosso: L'Atalanta è in un ottimo momento, c'è bisogno di una partita al top; Sassuolo - Verona (3-0) Serie A 2025; Sassuolo, Grosso: Raggiunto un livello importante. Ora testa all’Atalanta.

Sassuolo, Grosso: E' stata una partita pazzesca, è la ciliegina che cercavamoL'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: Oggi è stata una gara. tuttomercatoweb.com

FINALE Sassuolo-Atalanta 2-1 – il Sassuolo batte la Dea in dieci conquistando una vittoria da Europa47? – Finisce 1-0 il primo tempo al Mapei Stadium in favore del Sassuolo che colpisce l’Atalanta in inferiorità numerica, dopo l’espulsione diretta di Pinamonti, grazie alla quinta rete in campionato ... canalesassuolo.it

SERIE A | Sassuolo-Atalanta 2-1 #ANSA x.com

Il Sassuolo batte l’Atalanta con una prestazione di grandissimo cuore, in 10 uomini per 75 minuti e trascinata da un ottimo Laurienté e dai gol di questo meraviglioso centrocampo Quanto li avete pagati a Settembre - facebook.com facebook