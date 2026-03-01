Sassuolo da incubo per l’Atalanta | la Dea con l’uomo in più cade al Mapei Stadium

L’Atalanta perde 2-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, nonostante giochi con un uomo in più per gran parte della partita. La squadra bergamasca mostra una prestazione deludente rispetto alla recente vittoria e si allontana dalla corsa alla Champions League, evidenziando un passo indietro sia dal punto di vista tecnico che mentale. La sfida si conclude con il Sassuolo che conquista i tre punti.

Nonostante l’espulsione di Pinamonti dopo un quarto d’ora, i neroverdi vincono 2-1 con le reti di Koné e Thorstvedt. Non basta il gol di Musah nel finale. Grande occasione persa per i nerazzurri nella corsa Champions Reggio Emilia. Un doppio passo indietro. Sia nella prestazione e nella mentalità rispetto a quattro giorni fa, sia nelle candidature a partecipare alla prossima Champions League. Se quello con la Cremonese di inizio febbraio era stato un esame di maturità, superato, il 2-1 incassato sul campo del Sassuolo sa di bocciatura all’esame universitario. Di quelle pesanti, però. Non compromette, ma complica. Eccome. Il vento è cambiato rispetto a quando, quasi quattro mesi fa, i neroverdi vincevano 3-0 a Bergamo spingendo Juric nel precipizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sassuolo da incubo per l’Atalanta: la Dea con l’uomo in più cade al Mapei StadiumNonostante l'espulsione di Pinamonti dopo un quarto d'ora, i neroverdi vincono 2-1 con le reti di Koné e Thorstvedt. Non basta il gol di Musah nel finale. Grande occasione persa per i nerazzurri nella ... bergamonews.it

DIRETTA/ Sassuolo Atalanta (risultato finale 2-1): Musah accorcia inutilmente! (Serie A, oggi 1 marzo 2026)Diretta Sassuolo Atalanta streaming video tv, oggi domenica 1 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net

Il Sassuolo batte l’Atalanta con una prestazione di grandissimo cuore, in 10 uomini per 75 minuti e trascinata da un ottimo Laurienté e dai gol di questo meraviglioso centrocampo Quanto li avete pagati a Settembre - facebook.com facebook

