Sassuolo finalmente vittoria | Fadera stende la Cremonese al Mapei Stadium

I neroverdi tornano al successo dopo quasi due mesi battendo 1-0 la Cremonese nella 22ª giornata di Serie A. Decisivo il gol lampo di Alieu Fadera, Grosso respira e stacca i grigiorossi in classifica. Il Sassuolo ritrova il sorriso e torna alla vittoria dopo quasi due mesi, superando 1-0 la Cremonese al Mapei Stadium nel match valido per la 22ª giornata di Serie A 20252026. A decidere l’incontro è una rete in avvio di Alieu Fadera, che consente alla squadra di Fabio Grosso di interrompere una lunga serie negativa e di guadagnare punti preziosi in chiave salvezza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segneranno entrambe al Mapei StadiumDomenica 25 gennaio 2026 alle 12:30 si disputa Sassuolo-Cremonese, match valido per la 22ª giornata di Serie A al Mapei Stadium.

