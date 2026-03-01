Sassuolo-Atalanta il pronostico | la Dea è imbattuta in A da due mesi

Nella partita tra Sassuolo e Atalanta, la squadra di Palladino ha ottenuto sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite di campionato. L’ultima sconfitta risale a due mesi fa, mentre la Dea è imbattuta in Serie A da quel momento. La sfida si svolge in un momento di buona forma per entrambe le squadre, con risultati positivi recenti.

La squadra di Palladino ha totalizzato sette successi e due pareggi nel parziale, l'ultimo ko è arrivato contro l'Inter il 28 dicembre Il Sassuolo ospita l'Atalanta al Mapei Stadium per la 27esima giornata di Serie A: fischio d'inizio domenica alle 15. La squadra di Grosso ha superato 3-0 il Verona nell'ultimo turno di campionato, gli uomini di Palladino hanno battuto 4-1 il Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff di Champions conquistando gli ottavi di finale. Nel weekend avevano invece vinto 2-1 contro il Napoli. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Sassuolo-Atalanta. Analizzando gli ultimi risultati, soltanto l'Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

