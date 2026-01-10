Pronostico Roma-Sassuolo | due mesi senza clean sheet

La sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato alle 18:00. Dopo due mesi senza clean sheet, entrambe le squadre cercano miglioramenti difensivi e punti importanti in classifica. Di seguito, analisi delle statistiche, probabili formazioni, pronostico e informazioni su come seguire la partita in diretta.

Roma-Sassuolo è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Lecce, nel turno infrasettimanale, sono stati i due criticatissimi attaccanti, Ferguson e Dovbyk, ad imprimere il loro sigillo sul match ed a regalare al tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, la prima gioia del 2026. Sì, proprio l’irlandese e l’ucraino, continuamente pizzicati (anche dallo stesso allenatore) nel girone d’andata, rei di aver fatto troppo poco. Non è un caso, infatti, che quello giallorosso sia il secondo attacco meno prolifico tra le squadre che attualmente ricoprono i primi dieci posti della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

