Sassuolo-Atalanta 2-1 trionfo neroverde con un uomo in meno

Reggio Emilia, 1 marzo 2026 - Sassuolo e Atalanta si sono affrontate in una partita valida per il campionato italiano, con il Sassuolo che ha vinto 2-1 nonostante aver giocato in inferiorità numerica. La partita si è svolta allo stadio locale, coinvolgendo due squadre impegnate anche nelle competizioni europee. I neroverdi sono riusciti a portare a casa i tre punti, nonostante le difficoltà.

Reggio Emilia, 1 marzo 2026 - Le squadre italiane e le fatiche di Champions League, un binomio spesso gettonato per giustificare qualche passo falso: nel caso dell'Atalanta, reduce dall'impresa contro il Borussia Dortmund che, tramite una grande rimonta, è valsa l'accesso agli ottavi di finale, si potrebbe uscire dall'ambito degli alibi, o forse no, perché in fondo l'episodio favorevole arriva quando l'arbitro Marchetti espelle Pinamonti per un fallo violento su Djimsiti. Nonostante il powerplay, a passare in vantaggio è il Sassuolo con un tocco da zero metri di Koné dagli sviluppi di calcio d'angolo.