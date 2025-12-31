Sassuolo baby kit neroverde ai nuovi nati

Il Baby Kit Neroverde è un gesto simbolico di benvenuto destinato ai nuovi nati di Sassuolo, nato dalla collaborazione tra il Sassuolo Calcio e il Comune. Un modo per accogliere le famiglie e rafforzare il senso di comunità, offrendo un primo legame con i colori e la tradizione del club locale. Un piccolo segno di appartenenza e di benvenuto per i più giovani cittadini di Sassuolo.

Un benvenuto simbolico a ogni nuovo nato, frutto della collaborazione tra il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo. È stato presentato ieri il progetto 'Sassuolo, cresciamo insieme, dedicato alle neonate e ai neonati residenti a Sassuolo. L'iniziativa, presentata dall'AD neroverde Giovanni Carnevali e dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini prevede la consegna alle famiglie dei nuovi nati di un Baby Kit a tinte neroverdi. "Un gesto semplice, forse essenziale nel contenuto, ma per noi profondamente significativo, con il quale – ha detto Carnevali - vogliamo accogliere e dare il benvenuto al mondo alle nuove nate e ai nuovi nati.

