Sassoli e il sogno Olimpiadi 2040 | Un’alleanza fra territori per presentarsi al mondo

Bologna, 29 febbraio 2026 – Le Olimpiadi 2040 diffuse tra Bologna, Firenze e Roma? “Sarebbe un bellissimo modo di presentarsi al mondo”. È entusiasta dell’idea, Lorenzo Sassoli de Bianchi, imprenditore, scrittore e filantropo, fondatore e presidente di Valsoia. “E non potrebbe essere altrimenti, visto che proposi illo tempore le Universiadi a Bologna e, più di recente, i Mondiali di basket sotto le Due Torri. Credo fermamente nella bontà di questi eventi”. Cosa potrebbe aggiungere Bologna a un’organizzazione di questo tipo? “Bologna vincerebbe non sul gigantismo, ma sulla qualità: c’è un aeroporto internazionale da 10 milioni di viaggiatori, poi l’Alma Mater è un vero laboratorio di idee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

