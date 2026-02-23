Sogno Olimpiadi a Roma | dopo la chiusura di Milano Cortina 2026 spunta l’ipotesi 2040 80 anni dopo

La proposta di ospitare le Olimpiadi del 2040 a Roma nasce dopo la conclusione di Milano-Cortina 2026, che ha lasciato il segno nel panorama sportivo italiano. La discussione si concentra sulla possibilità di organizzare i Giochi nella capitale, considerando i recenti investimenti e le infrastrutture già in atto. Questa ipotesi interessa molti appassionati e addetti ai lavori, che seguono con attenzione le evoluzioni di questa candidatura. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

La chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non ha segnato soltanto la fine di un grande evento sportivo, ma ha riacceso anche una suggestione che riguarda il futuro dello sport italiano e sulla possibilità di rivedere la fiamma dei Giochi del 2040 brillare a Roma. Tra bilanci positivi e nuovi scenari internazionali, riprende infatti a circolare l’idea di riportare quelli estivi nella Capitale, tornando su un dibattito che guarda già ai prossimi decenni. Olimpiadi a Roma nel 2040, un’ipotesi che torna sul tavolo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il successo organizzativo di Milano-Cortina 2026 ha rafforzato la credibilità dell’Italia agli occhi del Comitato Olimpico Internazionale, aprendo la porta a nuove ambizioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe: "Non condurrà la cerimonia di chiusura"La Rai ha deciso di fermare Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo le gaffe durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Perché le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina rischiano di continuare dopo la cerimonia di chiusuraLe condizioni meteorologiche avverse, come nevicate intense, hanno portato a un possibile prolungamento delle competizioni alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Argomenti discussi: Il sogno Olimpiadi, i piani di Ahmedabad e le mosse di Roma; Ho lasciato la mia città e ho coronato il mio sogno. L’antidoping alle Olimpiadi; Rocca Roma può sognare le Olimpiadi ma serve il ‘Metodo Giubileo'; Dopo il successo di Milano Cortina tutti chiedono le Olimpiadi estive a Roma, e qualcuno ci sta pensando sul serio.

