Sara Pedri scomparsa nel 2021 ricominciate le ricerche | clamorosa svolta?

Dopo cinque anni dalla scomparsa, sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa forlivese di 32 anni che aveva lavorato all’ospedale di Trento e a quello di Cles. Le operazioni di ricerca sono state avviate ieri e coinvolgono forze dell’ordine e squadre specializzate nel settore. La donna era scomparsa nel 2021 e le nuove indagini sono state avviate senza comunicati ufficiali.

A cinque anni dalla scomparsa, ieri sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa forlivese, all'epoca 32enne, che aveva lavorato all' ospedale di Trento e poi a quello di Cles. Dal giorno seguente alle sue dimissioni, di lei non si è avuta più nessuna notizia. Le ricerche concentrate soprattutto nel lago di Santa Giustina, non hanno dato alcun esito. Ieri, le operazioni sono ripartite dal ponte di Mostizzolo dove fu ritrovata la T-Roc della dottoressa: sommozzatori, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Cles hanno sono tornati a scandagliare porzioni di lago, proprio come fatto ancora due anni fa, sfruttando il basso livello dell'acqua.