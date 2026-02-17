Sara Pedri riprendono le ricerche | a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lago

Il 4 marzo 2021, Sara Pedri scompare nel nulla a Forlì, e ora le ricerche riprendono dopo cinque anni, con nuove esplorazioni nel lago vicino alla città. Un team di volontari e forze dell’ordine ha iniziato questa settimana a verificare le acque, sperando di trovare nuovi indizi sulla sua scomparsa.

Forlì, 17 febbraio 2026 – Il 4 marzo sono cinque anni. Sara Pedri scompare nel nulla il 4 marzo 2021. In mezzo c’è il dramma di una famiglia, un processo penale e le ricerche nel lago di Santa Giustina, in Trentino. Che non hanno prodotto alcun risultato. Ora però è ufficiale: le esplorazioni nel bacino artificiale della Val di Non riprenderanno. Per gli inquirenti Sara, 31 anni, ginecologa forlivese, che prestava servizio all’ospedale Santa Chiara di Trento, si sarebbe suicidata gettandosi in quel lago. Per mesi Sara s’era lamentata coi famigliari del mobbing subìto nel reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio trentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara Pedri, riprendono le ricerche: a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lago Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: “Ci basterebbe trovare qualcosa di lei” Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento più di quattro anni fa, riprenderanno a breve. Federica Torzullo scomparsa, le ricerche dei sub nel lago di Bracciano Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa dall’8 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Licenziato dopo il caso Sara Pedri, scontro sulla lettera di reintegro: il Tribunale boccia il ricorso del primario Saverio Tateo. Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: Ci basterebbe trovare qualcosa di leiRiprenderanno a breve le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento a marzo del 2021. La conferma dalla sorella Emanuela dopo la richiesta al prefetto: Mi basterebbe ritrovare gli ... fanpage.it Non smettete di cercare Sara Pedri l'appello della sorellaLa famiglia chiede di riprendere le ricerche della ginecologa 31enne, scomparsa in Trentino quasi 5 anni fa. Mi basta una sua scarpa, dice la sorella ... rainews.it Licenziato dopo il caso Sara Pedri, scontro sulla lettera di reintegro: il Tribunale boccia il ricorso del primario Saverio Tateo x.com Cronaca. Caso Sara Pedri: a cinque anni dalla scomparsa della ginecologa forlivese ripartono le ricerche in Val di Non - facebook.com facebook