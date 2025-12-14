Cacciari scuote Coldiretti | Se l’Europa pensa che Putin sia il nuovo Hitler si riarmi pure Ma abbia il coraggio di dimostrarlo

Durante l’assemblea nazionale di Coldiretti, Massimo Cacciari ha espresso dure critiche nei confronti dell’Europa, invitando a riflettere sulle percezioni di Putin e confrontandole con le analogie storiche con Hitler. Il suo intervento, accolto con applausi, ha suscitato discussioni e ha messo in discussione le narrative ufficiali sulla figura del leader russo.

All’assemblea nazionale di Coldiretti, l’intervento di Massimo Cacciari viene accolto da applausi ripetuti e non rituali. Non è una lectio accademica, ma una requisitoria politica che tocca nervi scoperti dell’Europa contemporanea, con la guerra in Ucraina come epicentro di una crisi che, secondo il filosofo, non è solo militare o geopolitica, ma prima di tutto democratica. Cacciari parte dalla struttura dell’Unione europea e ne denuncia lo svuotamento politico: “Si parla della Commissione von der Leyen, ma di fatto quello che dirige la baracca è l’apparato tecnocratico e burocratico: sono i funzionari, sono quelli che fanno i dossier, che preparano le strategie, sono loro più che i membri politici della Commissione”. Ilfattoquotidiano.it Luca Vincitore. . PD e tangenti: l'inchiesta nel Lazio che scuote il partito di Elly Schlein - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari scuote Coldiretti: “Se l’Europa pensa che Putin sia il nuovo Hitler, si riarmi pure. Ma abbia il coraggio di dimostrarlo”