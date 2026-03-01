Sant’Albino di Angers vescovo riformatore e difensore dei poveri 1 marzo

Oggi, domenica 1 marzo 2026, si celebra la Seconda Domenica di Quaresima e la Chiesa ricorda sant’Albino di Angers, un vescovo francese che visse tra il V e il VI secolo. Sant’Albino è noto per aver riformato la diocesi e difeso i poveri durante il suo mandato. La ricorrenza viene osservata con liturgie e celebrazioni in molte comunità religiose.

Oggi, domenica 1 marzo 2026, Seconda Domenica di Quaresima, la Chiesa ricorda sant’Albino di Angers, vescovo francese tra V e VI secolo. La memoria non è celebrata nella Messa domenicale, ma la sua figura illumina il cammino penitenziale con l’esempio di un pastore integro e coraggioso. Nato a Vannes da famiglia gallo-romana, Albino abbracciò presto la vita monastica, distinguendosi per obbedienza e austerità; fu poi abate per molti anni. Nel 529 il popolo lo volle vescovo di Angers, ministero che visse con severa dedizione. Si oppose con decisione ai costumi disordinati del tempo, in particolare ai matrimoni tra consanguinei diffusi tra i nobili, richiamando clero e fedeli a una vita evangelica limpida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

