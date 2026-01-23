Il vescovo va in Tesla alla mensa dei poveri

Guido Gallese, vescovo della diocesi di Alessandria, ha suscitato discussioni per aver utilizzato un'auto di lusso, inclusa una Tesla, anche durante visite alla mensa dei poveri. La sua scelta ha generato dibattito tra fedeli e osservatori, che ne interpretano il gesto alla luce dell’enciclica ecologista di Francesco. Questa vicenda solleva riflessioni sulla coerenza tra impegni spirituali e comportamenti pubblici.

Guido Gallese, pastore della diocesi di Alessandria, da tempo fa discutere il suo gregge: va in giro con un’auto di lusso, che sfoggia pure davanti alla mensa dei poveri, e si giustifica con l’enciclica ecologista di Francesco. Per non parlare della gestione opaca. La foto che ritrae questo momento storico, con i poveri ammassati al di là della parete di nylon e la supercar luccicante del vescovo al di qua, dimostra in modo inequivocabile che non tutti gli alti prelati sono dotati di una bella testa. Alcuni solo di una bella Tesla. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il vescovo va in Tesla alla mensa dei poveri Leggi anche: Inflazione, affitti insostenibili e lavori precari: chi sono i "nuovi poveri" in fila alla mensa dei bisognosi Leggi anche: Jesi, giornata mondiale dei poveri: il vescovo all'evento 'Chiamati per nome' La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Il Vescovo in Tesla: il Vaticano apre un’indagine; La Tesla, la moto, il kitesurf in Sudamerica: il Vaticano indaga sulle spese del vescovo di Alessandria, Guido Gallese; Ad Alessandria il vescovo Gallese guida la Tesla e fa kitesurf: il Papa dispone un’ispezione; I vescovi della Slovenia dal Papa: Da Leone XIV l'invito a sinodalità e fraternità. Il vescovo con la Tesla? Scelta ecologista. Ma la Santa Sede indaga sulle spese del monsignoreDai viaggi in Sud America per il kitesurf alla casa di lusso nell’ex convento dei cappuccini: ispezione del Vaticano sui conti del vescovo di Alessandria, Guido Gallese. Ma la diocesi si difende: Ges ... quotidiano.net Chi è il vescovo di Alessandra ‘indagato’ da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in SudamericaIl cardinale ispettore inviato dal Dicastero dei vescovi per fare chiarezza su bilanci e investimenti della Diocesi. Dallo sfratto ai cappuccini agi affitti fatti pagare agli studenti universitari: ... quotidiano.net Il vescovo alessandrino è noto per girare in Tesla e per essere appassionato di kitesurf - facebook.com facebook #Vaticano controlla i conti della #diocesi di #Alessandria: il vescovo noto per lo stile di vita agiato tra kitesurf, Tesla, alloggio nell'ex convento. La curia assicura: "investimenti trasparenti negli studentati col sostegno dello Stato; la Tesla è sua". x.com

