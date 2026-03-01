Sanremo | vince Sal Da Vinci Carlo Conti passa il testimone e De Martino

Al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha ottenuto la vittoria. Carlo Conti ha concluso il suo ruolo come conduttore e ha ceduto il testimone a De Martino. La manifestazione si è concentrata sulla musica napoletana, mentre il passaggio di consegne tra i presentatori è stato ufficializzato. La kermesse si è conclusa con queste novità, lasciando spazio ai prossimi appuntamenti.

Un trionfo di melodia napoletana mentre Carlo Conti passa il testimone a De Martino Si chiude il festival di Conti:. Si chiude il festival di Conti: Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico con il brano “Per sempre sì”, un’ode romantica che tocca le corde dell’anima collettiva nazional popolare. Il trionfo è arrivato dopo un testa a testa finale contro il giovane Sayf, che ha convinto con la freschezza contemporanea di “Tu mi piaci tanto”. Sul terzo gradino del podio si è invece piazzata Ditonellapiaga con la sua graffiante “Che fastidio!”, portando a casa anche il prestigioso premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale. Il Festival di Carlo Conti ha saputo mescolare l’intrattenimento puro con momenti di profonda riflessione sociale e civile. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Sanremo: vince Sal Da Vinci, Carlo Conti passa il testimone e De Martino Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci. Carlo Conti passa il testimone a De MartinoFinale densa di colpi di scena al Festival di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì al termine di una sfida incerta fino all’ultimo. Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De MartinoSANREMO (ITALPRESS) – Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con “Per sempre sì”. Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo; Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre si - Video; Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. E da adesso nessuno può più metterlo in un angolo. Sanremo, vince Sal Da Vinci: secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. Fuori dal podio Arisa e Fedez-Masini. «Dedico la vittoria a Napoli»Tutto pronto per il gran finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del ... ilgazzettino.it Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì' tra la folla di fan. #Sanremo2026 x.com