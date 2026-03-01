Sanremo vince Sal Da Vinci Passaggio di testimone Conti-De Martino

Al 76° festival di Sanremo, Sal Da Vinci si aggiudica il primo posto con il brano “Per sempre sì”. La competizione vede in seconda posizione Sayf con “Tu mi piaci tanto” e in terza Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. Durante l’evento, il passaggio di consegne tra i conduttori è tra Conti e De Martino. La serata è stata segnata dalla classifica e dai momenti di spettacolo.

SANREMO (ITALPRESS) – Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con “Per sempre sì”. Secondo posto per Sayf (“Tu mi piaci tanto”), terza Ditonellapiaga (“Che fastidio!”). Al quarto posto si classifica Arisa, mentre al quinto Fedez & Masini. A Fulminacci va il premio della Critica Mia Martini, mentre a Serena Brancale il riconoscimento della sala stampa “Lucio Dalla”. Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti aprono la serata finale del Festival di Sanremo con una riflessione sulla situazione internazionale a tre voci. «E' una storia complessa che si porta dentro una grande contraddizione: da una parte vorremmo il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall'altra si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l'esito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De Martino Sanremo, il grande finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttoreSanremo 2026, l’ultima notte: emozione, passaggio di testimone e vittoria di Sal Da Vinci La 76ª edizione arriva al gran finale tra standing ovation,... Sanremo 2026, il gran finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttoredalla nostra inviata Pina Stendardo La 76ª edizione arriva al gran finale tra standing ovation, dichiarazioni contro la guerra e un futuro già... Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo; Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. VIDEO; Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'La serata si apre con una riflessione sull'Iran e un appello per i bambini. Carlo Conti: 'Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027' (ANSA) ... ansa.it Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. La proclamazione è arrivata dopo le 2 di notte sul palco dell’Ariston, al termine di una finale lunga e carica di tensione. A leggere il suo nome è stata Laura Pausini. «Grazie di cuore a tutti. Qu facebook