Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci Carlo Conti passa il testimone a De Martino

Al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si aggiudica la vittoria con la canzone Per sempre sì, in una finale caratterizzata da molte incertezze. Carlo Conti ha condotto la serata fino alla fine, quando ha passato il testimone a De Martino, che ha preso il suo posto come conduttore. La conclusione della manifestazione ha visto un risultato imprevisto e ricco di suspense.

Finale densa di colpi di scena al Festival di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì al termine di una sfida incerta fino all'ultimo. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. A metà serata l'annuncio in diretta di Stefano De Martino nuovo conduttore nel 2027. "Potrei rimanere io… ma lo dirò solo stasera, non troppo tardi", con queste parole, durante la conferenza stampa del 28 febbraio, la penultima. La proclamazione è arrivata dopo le 2 di notte sul palco dell'Ariston, al termine di una finale lunga e carica di tensione. A leggere il suo nome è stata Laura Pausini.