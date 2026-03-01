Durante il festival di Sanremo 2026, l’attore e regista Carlo Verdone ha pubblicato sui social un messaggio di celebrazione per Sal Da Vinci, vincitore dell’edizione. Verdone ha ricordato il ruolo di ‘Capua’ interpretato da Da Vinci nel film ‘Troppo Forte’ del 1985, sottolineando il suo apprezzamento per la vittoria recente del cantante.

Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo 2026. Il trionfo al festival viene omaggiato sui social dall’attore e regista romano che ricorda quando lo scelse per il ruolo di ‘Capua’ in ‘Troppo Forte’, nel 1985. “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’ – ricorda Verdone – e mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’ unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu”

Sal Da Vinci, da Verdone a ‘Rossetto e Caffè’: chi è il vincitore di Sanremo 2026Sal Da Vinci trionfa alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con ‘Per Sempre Sì’.

Leggi anche: Nato a New York, il debutto a sei anni e il film con Verdone: tutto su Sal Da Vinci

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Sal Da Vinci sorprende a Sanremo: dal film con Sordi e Verdone alla hit di oggi; Nato a New York, il debutto a sei anni e il film con Verdone: tutto su Sal Da Vinci; L’Eredità – Sfida tra giganti, pagelle 20 febbraio: Totti battutista nato (8), Verdone conquista la scena (9).

Tommaso Paradiso e L’ultima Luna nella serata delle cover: il tributo a Lucio Dalla sul palco di SanremoUn ponte tra generazioni: Tommaso Paradiso e gli Stadio rendono omaggio a Lucio Dalla sul palco di Sanremo 2026. notizie.it

Festival di Sanremo: Carlo Verdone direttore artistico?Stasera va in scena la finale del Festival di Sanremo e c’è stato un momento in cui abbiamo davvero immaginato Carlo Verdone al timone dell’Ariston. Non nella realtà, ma in una delle operazioni meta-t ... comingsoon.it

Salvo Sottile. . Sal Da Vinci trionfa a Sanremo #farwest Credits: Raiplay - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com